Супруга Дмитрия Диброва рассказала о своем весе

Вес Полины Дибровой - 59,8 килограмма. Фото: страница в соцсети Полины Дибровой.

Тридцатитрехлетняя супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в социальных сетях фотографию, демонстрирующую ее вес. Оказалось, что девушка весит меньше 60 килограммов.

- 59,8 килограмма, - отметила супруга Дмитрия Диброва. - Хочу, чтобы эта цифра осталась в ленте как подтверждение того, что любая цель будет достигнута - маленькими шажками в большую жизнь. Главное действовать, не останавливаться и верить в себя.

Данное достижение девушки заслужило похвалы от ее подписчиц, которые выразили свое восхищение. Отметим, что у Полины с Дмитрием трое общих детей: 7-летний Илья, 8-летний Федор и 12-летний Александр. Познакомились они, когда девушке было 19 лет, а Дмитрию — 49.

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