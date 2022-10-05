Депутат гордумы Лидия Новосельцева вручила сотрудникам агротехнологического комплекса письма благодарности

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

В Ростове лучшие сотрудники производственной компании АО «Бизон» в честь профессионального праздника, - Дня машиностроителя, получили благодарственные письма от депутата гордумы донской столицы, зампредседателя регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидии Новосельцевой.

В приветственной речи она также отметила их неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства в регионе.

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Отметим, что холдинг «Бизон» — поставщик сельхозтехники и запчастей к ней. Ко всему прочему, компания оказывает и сервисные услуги. В сфере АПК холдинг работает с 1994 года.

Компания предлагает аграриям зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, телескопические погрузчики, почвообрабатывающие орудия, посевные комплексы и другую сельхозтехнику.