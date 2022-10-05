В Ростовской области проверяют информацию об эвакуации шахтинских школьников

Сообщения, связанные с эвакуацией проверяют специалисты ведомств
Фото: Ксения КОНЮХОВА
В Ростовской области компетентные службы сейчас проверяют информацию о якобы эвакуации школьников в Шахтах. Журналисту «КП - Ростов-на-Дону» это подтвердили в местной администрации.
- Сейчас специалисты служб проводят проверку поступивших сообщений, - прокомментировал сотрудник администрации, знакомый с ситуацией.
По неподтвержденной информации из местных СМИ, утром 5 октября учеников нескольких школ вывели на улицу. С чем могли быть связаны такие мероприятия, пока неизвестно. Сообщается также, что спустя непродолжительное время ребят снова завели в здания и продолжили работу в штатном режиме.
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Проверка была организована после появления информации в СМИ (подробности)