В Ростовской области проверяют информацию об эвакуации шахтинских школьников

Сообщения, связанные с эвакуацией проверяют специалисты ведомств Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ростовской области компетентные службы сейчас проверяют информацию о якобы эвакуации школьников в Шахтах. Журналисту «КП - Ростов-на-Дону» это подтвердили в местной администрации.

- Сейчас специалисты служб проводят проверку поступивших сообщений, - прокомментировал сотрудник администрации, знакомый с ситуацией.

По неподтвержденной информации из местных СМИ, утром 5 октября учеников нескольких школ вывели на улицу. С чем могли быть связаны такие мероприятия, пока неизвестно. Сообщается также, что спустя непродолжительное время ребят снова завели в здания и продолжили работу в штатном режиме.

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Проверка была организована после появления информации в СМИ (подробности)