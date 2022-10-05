Газовые коммуникации спрячут центре Таганрога

Газовики уже провели необходимые исследования для проведения работ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области на территории Таганрога продолжат проект «Чистое небо» - на этот раз в исторической части города намерены спрятать газовые коммуникации. Об этом говорится на сайте местной администрации.

Известно, что с дополнительной инициативой выступила компания «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Специалисты этой организации уже провели необходимые исследования и представили их властям.

Напомним, ранее в рамках проекта скрыли кабели, провода и воздушные волоконно-оптические линий связи, которые искажали эстетический вид в центре Таганрога.

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