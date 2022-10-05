В Ростове на Университетском произошла утечка воды

В переулке Университетском произошла утечка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 октября, улица Горького в Ростове-на-Дону оказалась в воде. В переулке Университетском произошла утечка, сообщили в пресс-службе Ростовского водоканала.

- Сейчас течь устранена, работает бригада, - уточнили в организации. - До 5 часов дня все сделают.

Отметим, что мокрым стал участок улицы Горького от переулка Университетского до проспекта Буденновского. Из-за проводимых работ временно без воды остались дома в Университетском, от Малюгиной до Горького, а также на Тельмана от Кировского до Университетского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Богатяновском спуске снесли здание первого водоканала для строительства ЖК

Здесь планируется возвести два дома нового жилого комплекса (подробнее)