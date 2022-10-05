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Общество5 октября 2022 10:18

В Ростове объявили набор добровольцев для участия в специальной операции

Соответствующее объявление можно найти в социальных сетях
Ангелина СКИБА
Новых бойцов приглашают в батальон «Орел»

Новых бойцов приглашают в батальон «Орел»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону объявили набор в батальон «Орел». Речь идет о подразделении Союза добровольцев Донбасса, информацию опубликовали на страницах этой организации в социальных сетях.

- Мы воевали от Изюма до Херсона. Наши добровольцы отражали многочисленные прорывы противника. Призываем всех, кто неравнодушен и готов защищать Родину, кого не пугает слово «долг», - говорится в сообщении.

Авторы поста уточнили, что ожидают тех, «кто может прибыть в донскую столицу 10 октября».

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