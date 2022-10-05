Современный интересный контент представят новые тематические каналы. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

С 1 октября 2022 года благодаря партнерству между компанией «Медиа-Телеком» и телекоммуникационного оператора «Синтерра Медиа» операторам платного ТВ России и СНГ стали доступны киносериальные телеканалы «КИНЕКО» и «Сапфир» и документально-познавательный телеканал TERRA.

Телекоммуникационный оператор «Синтерра Медиа» стал технологическим партнером компании «Медиа-Телеком», полностью закрыв весь технологический процесс выпуска телеканалов в эфир.

Канал «Кинеко» будет транслировать топовые азиатские сериалы: от мистических историй из прошлого до рассказов о жизни и бизнесе в современных реалиях.

На «Сапфире» — можно будет увидеть популярные сериалы с восточным колоритом для женской аудитории, включая современный турецкий контент, завоевавший любовь зрителей по всему миру.

Terra — развлекательно-познавательный канал в жанре Docutainment. Он привлечет любителей путешествий, истории, рыбалки, науки и т.п.

- Мы внимательно следим за предпочтениями аудитории, и рады предложить зрителям топовый контент на новых телеканалах. Он включает модные турецкие, южнокорейские, китайские и другие азиатские сериалы, которые набирают все большую популярность в мире, а также познавательный контент для всей семьи, - генеральный директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.

НАША СПРАВКА

Компания «Медиа-Телеком» — совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы, созданное на паритетных началах в 2018 году. Компания занимается производством и дистрибуцией каналов и контента, является активным игроком на рынке спортивных медиаправ.

АО «Синтерра Медиа» — специализированный телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Основной вид деятельности: доставка, обработка, хранение и распределение потокового видео по наземным системам связи между телевизионными центрами в Москве, России и крупнейшими медиацентрами за рубежом.