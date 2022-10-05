В Ростовской области может перестать выпускаться популярная газета

Журналисты газеты попросили сохранить их издание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналисты одной из ростовских газет, учредителем которой является правительство Ростовской области, рассказали о возможном закрытии своего издании и попросили его сохранить.

- С 3 октября запущен механизм ликвидации государственного унитарного предприятия Ростовской области «Редакция газеты «Наше время», - говорится на сайте газеты. - Федеральный закон требует, чтобы все МУП и ГУП в стране до 2025 года были либо реорганизованы, либо ликвидированы.

Как поясняют сотрудники издания, саму газету как средство массовой информации, учрежденное правительством Ростовской области, Законодательным собранием РО и коллективом редакции, никто не закрывает, и при желании сами журналисты смогут газету выпускать и после того, как редакцию закроют.

Однако закрытие ГУП, по словам сотрудников редакции, означает, что у журналистов теперь не будет имущества, оборудования, транспорта и финансовых средств для выпуска газеты. В свою очередь из состава соучредителей выйдут и правительство, и Заксобрание Ростовской области. Поэтому субсидий от властей изданию ожидать не приходится.

Отметим, ранее газета и сайт «Вечерний Ростов» прекратили свое существование.

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