В Ростовской области может перестать выпускаться популярная газета

Журналисты газеты попросили сохранить их издание.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Журналисты одной из ростовских газет, учредителем которой является правительство Ростовской области, рассказали о возможном закрытии своего издании и попросили его сохранить.
- С 3 октября запущен механизм ликвидации государственного унитарного предприятия Ростовской области «Редакция газеты «Наше время», - говорится на сайте газеты. - Федеральный закон требует, чтобы все МУП и ГУП в стране до 2025 года были либо реорганизованы, либо ликвидированы.
Как поясняют сотрудники издания, саму газету как средство массовой информации, учрежденное правительством Ростовской области, Законодательным собранием РО и коллективом редакции, никто не закрывает, и при желании сами журналисты смогут газету выпускать и после того, как редакцию закроют.
Однако закрытие ГУП, по словам сотрудников редакции, означает, что у журналистов теперь не будет имущества, оборудования, транспорта и финансовых средств для выпуска газеты. В свою очередь из состава соучредителей выйдут и правительство, и Заксобрание Ростовской области. Поэтому субсидий от властей изданию ожидать не приходится.
Отметим, ранее газета и сайт «Вечерний Ростов» прекратили свое существование.
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