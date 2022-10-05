Средняя зарплата учителя в Ростовской области составила 34 тысячи рублей

Спрос на педагогов разных специализаций в Ростовской области с начала года вырос на 62%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень средней заработной платы педагогов в Ростовской области составил 34 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сотрудниками популярного сервиса для поиска работы.

Согласно этим данным, спрос на педагогов разных специализаций в Ростовской области с начала года вырос на 62%. На площадке по поиску работы с января 2022 года донские работодатели опубликовали более 1700 объявлений о поиске учителей.

Чаще всего педагогов разных специализаций искали школы и вузы в городах Ростов, Таганрог, Батайск. Волгодонск и Новочеркасск. В хороших специалистах есть потребность как у государственных учреждений среднего, специального, высшего и дошкольного образования, так и у частных. Больше всего было размещено объявлений о поиске преподавателей технических и гуманитарных дисциплин, а также преподавателей языков и творческих направлений.

Напомним, замглавы администрации Ростова Сергей Заревский во время депутатских слушаниях в гордуме, что в школах Ростова-на-Дону учителя получают в среднем около 32,3 тысячи рублей, что составляет 70% от средней заработной платы по городу.

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