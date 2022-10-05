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Общество5 октября 2022 12:10

В водопроводе Каменска-Шахтинского обнаружили токсичный бромдихлорметан

Главный санврач города попросила жителей пить только бутилированную воду
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Вода пригодна для применения только после предварительного кипячения.

Вода пригодна для применения только после предварительного кипячения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Каменска-Шахтинского Валентина Тыквинская посоветовала жителям города использовать для приготовления пищи и питья только кипяченную или бутилированную воду в связи с обнаружением в водопроводной воде высокоопасного токсичного бромдихлорметана, который ядовит в высоких концентрациях.

- Валентина Тыквинская, главный государственный санитарный врач по городам Каменску, Донецку, Гуково, Зверево, Красному Сулину, Красносулинскому и Каменскому районам, сообщила, что в пробах воды, взятых 29 сентября 2022 года, превышено содержание органического вещества бромдихлорметана, - говорится на официальном сайт города. - Вода пригодна для применения только после предварительного кипячения.

В связи с чем ресурсосберегающей компании было рекомендовано разработать комплекс мер по снижению содержания органических веществ в исходной воде. Руководитель компании пояснил, что сейчас разрабатывается комплекс мер по дополнительной очистке воды. Руководство города распорядилось рассмотреть вопрос перехода на подземный водозабор, а также предоставить план выведения водозабора на проектный фактический уровень.

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