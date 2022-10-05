В водопроводе Каменска-Шахтинского обнаружили токсичный бромдихлорметан

Вода пригодна для применения только после предварительного кипячения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Каменска-Шахтинского Валентина Тыквинская посоветовала жителям города использовать для приготовления пищи и питья только кипяченную или бутилированную воду в связи с обнаружением в водопроводной воде высокоопасного токсичного бромдихлорметана, который ядовит в высоких концентрациях.

- Валентина Тыквинская, главный государственный санитарный врач по городам Каменску, Донецку, Гуково, Зверево, Красному Сулину, Красносулинскому и Каменскому районам, сообщила, что в пробах воды, взятых 29 сентября 2022 года, превышено содержание органического вещества бромдихлорметана, - говорится на официальном сайт города. - Вода пригодна для применения только после предварительного кипячения.

В связи с чем ресурсосберегающей компании было рекомендовано разработать комплекс мер по снижению содержания органических веществ в исходной воде. Руководитель компании пояснил, что сейчас разрабатывается комплекс мер по дополнительной очистке воды. Руководство города распорядилось рассмотреть вопрос перехода на подземный водозабор, а также предоставить план выведения водозабора на проектный фактический уровень.

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