МВД: в Ростовской области поймали мужчину, который пытался украсть 3 млн рублей

После неожиданного фиаско подозреваемый сбежал, но его все равно арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поймали предполагаемого горе-грабителя - 38-летний мужчина якобы пытался взломать банкомат с 3 миллионами рублей. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

По версии полиции, житель Веселовского района проник в помещение с техникой, повредив окно. После этого он разобрал корпус денежного аппарата, но вытащить ячейку с заветной суммой так и не смог. После неожиданного фиаско подозреваемый сбежал.

Известно, что задержанный уже был ранее судим. Сейчас он снова под стражей - эту меру пресечения определили на время расследования. Дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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