В Шахтах женщина обокрала своего друга. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Шахтах местную жительницу заподозрили в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В шахтинский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что к нему в гости приходила его знакомая, после ухода которой у него пропал телефон. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленницы.

По подозрению в преступлении удалось задержать 28-летнюю женщину. Полицейские выяснили, что она действительно была в гостях у потерпевшего, а когда уходила, прихватила с собой его мобильный телефон стоимостью в 15 тысяч рублей. Гаджет она продала, а деньги потратила.

- В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в сообщении.

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