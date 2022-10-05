В МВД предложили цифровые коды для госномеров соседних с Ростовской областью присоединенных регионов

МВД России разработало проект приказа о цифровых кодах для вошедших в состав РФ регионов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В скором времени по территории Ростовской области могут появиться автомобили с кодами новых присоединенных регионов. Министерство внутренних дел разработало проект приказа о цифровых кодах для вошедших в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов правовых актов.
При этом для ДНР предложили код 80, для ЛНР — 81, для Херсонсой области — 84. а для Запорожской — 85. В пояснительной записке сказано, что данные изменения планируется ввести в связи с принятием в РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей и образованием в ее составе новых субъектов.
Ранее сообщалось, что пропускной пункт «Матвеев Курган — Успенка» между Ростовской областью и ДНР в ночь на среду, 5 октября, прекратил свою работу.
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