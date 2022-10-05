В Ростове суд вынес приговор участнику ОПГ, незаконно захватившей 9 участков под аксайскими рынками

Судом было установлено, что подсудимый являлся членом преступного сообщества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За участие в преступном сообществе и осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, а также незаконное извлечение дохода в особо крупном размере жителя Ростовской области приговорили к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Пролетарским районным судом Ростова было установлено, что подсудимый являлся членом преступного сообщества, которое с февраля 2000 года по апрель 2021 года противоправно завладело чужим имуществом в особо крупном размере. В собственность ОПГ перешли девять земельных участков, входивших в состав фонда земель Аксайского района Ростовской области, общей площадью 34,8 гектара. На них они планировали осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность розничных рынков.

Во время функционирования ОПГ ее участники получили незаконный доход в размере 398,7 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. На судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

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