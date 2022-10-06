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Общество6 октября 2022 4:00

На ремонт дороги в селе Новобатайск потратят более 10,5 миллиона рублей

Средства выделят из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На ремонт дороги в селе Новобатайск потратят более 10,5 миллиона рублей.

На ремонт дороги в селе Новобатайск потратят более 10,5 миллиона рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском селе запланировали отремонтировать дорогу. На эти нужды планируется потратить более 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен комитетом по управлению имуществом Кагальницкого района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом автомобильной дороги по улице Мичуринской в селе Новобатайск Кагальницкого района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 24 октября по 30 ноября.

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