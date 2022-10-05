С 1 ноября собираются изменить стоимость проезда в электротранспорте Ростова

Новые расценки могут ввести в трамваях и троллейбусах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость проезда в троллейбусах или трамваях Ростова-на-Дону планируют изменить с 1 ноября 2022 года. Эту информацию можно найти в проекте постановления на сайте городской администрации.

Предварительная сумма за билет, прописанная в документе, должна вырасти с 23 до 28 рублей. Обновленный тариф сейчас находятся на обсуждении, в том числе расценки должны рассмотреть и одобрить в прокуратуре. Только после этого власти смогут официально утвердить решение.

К слову, сотрудники прокуратуры могут раскритиковать предлагаемые нововведения. Тогда проезд в электротранспорте должны будут оставить на прежнем уровне.

Добавим, в проекте постановления также указали «экономически обоснованные тарифы»: 41 рубль для троллейбусов и 46 рублей для трамваев. В эти суммы входят обычная стоимость проезда и разница, которую оплачивают из бюджета города.

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