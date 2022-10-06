Отключения света в Ростове-на-Дону 6 октября 2022 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 6 октября 2022 года: в городе запланировали новые отключения электроэнергии. Света не будет на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В четверг, 6 октября, с 9.00 ДО 17.00 отключение света ожидается на улицах 27-я Линия, 11–23 и 16–20, 29-я Линия, 23–77 и 20–70, 31-я Линия, 35–75 и 32–76, Сарьяна, 2–36, 1–29, 87 и 89, 2-я Пролетарская, 4, 16–84 и 19–115, 1-я 2, 3, 4 и 5 улицы, Красноаксайская, 2–18, 39-я Линия, 35–79 и 54–98, 41-я Линия, 18–52 и 17–47, 43-я Линия, 16–48 и 17–31, 45-я Линия, 31–37, 47-я Линия, 1–37 и 2–14, 49-я Линия, 1–35 и 2–26, а также 1, 2-я Левая, 1–15 и 2–22, Кизитериновская Балка, в переулках Кирилловский, 1–25 и 2–20, Балканский, 1–41, 113 и 2–42, на улицах Запорожская, 46, 48 и 65–75, Калинина, 71–143 и 88–158, Красносельская, 1–11 и 4а, Манежная, 1–67 и 2–58, Мичуринская, 2–22 и 25–63, Петрозаводская, 18–26, 18/60, 40/71 и 42/72, Рижская, 1–61 и 2–66, Ровенская, 27–71 и 28–72, Череповецкая, 1–45 и 2–46.

С 9.00 до 19.00 света не будет на улицах Журавлева, 12–30 и 11–31, Очаковская, 1–25 и 2–28, Красных Зорь, 55–105 и 60–110, Петровская, 55–73 и 76–98, Станиславского, 141–185 и 188–248, и Социалистическая, 166.

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