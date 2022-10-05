Власти объяснили, почему в Ростовской области мобилизовали сельского учителя с проблемами со здоровьем

Повестку получил педагог из Новоалександровского сельского поселения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Азовского района Ростовской области объяснили, почему был мобилизован 43-летний сельский учитель. Ситуацию «КП-Ростов-на-Дону» прокомментировал заведующий сектором по мобилизационной работе Виталий Жеребило.

Повестку получил педагог из Новоалександровского сельского поселения. Его супруга сообщала, что у мужчины есть проблемы со зрением. Виталий Жеребило сообщил, что мобилизованный не сообщал об этом военному комиссариату.

- Когда его вызывали, он претензий в военкомате не предъявлял. Там сидел фельдшер, спрашивал о жалобах на здоровье — жалоб не было. Учетная карточка категории А, то есть годен. Поэтому его и призвали.

Теперь в отделе по мобилизационной работе Азовского района рекомендуют педагогу рассмотреть состояние своего здоровья в части.

- Нужно сообщить командиру, что ему требуется медицинское освидетельствование, проходить медкомиссию, - говорит Виталий Жеребило. - Если военно-врачебная комиссия признает его негодным, то его уволят, демобилизуют. В частном порядке. Согласно Указу Президента РФ.

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