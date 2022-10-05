Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 16:17

Весной 2023 года в Таганроге появится туристическая навигация

В город будут приходить мелкие корабли и круизные лайнеры
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Весной 2023 года в Таганроге появится туристическая навигация.

Весной 2023 года в Таганроге появится туристическая навигация.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге к весне 2023 года появится туристическая навигация. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя губернатора Александра Скрябина.

Уже в конце 2022 года начнет свою работу плавучий причал для судов. Предполагается, что в приморский город будут прибывать не только мелкие корабли, но и большие круизные лайнеры.

Навигацию планируется начать в апреле-мае 2023 года. Таганрожцам и гостям города будут предоставлены разные маршруты - Крым, Азов и Керчь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валентина Матвиенко проинспектировала ход работ по строительству плавучего причала в Таганроге.

В сентябре здесь уже прошла тестовая швартовка теплохода.