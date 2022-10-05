Весной 2023 года в Таганроге появится туристическая навигация. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге к весне 2023 года появится туристическая навигация. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя губернатора Александра Скрябина.

Уже в конце 2022 года начнет свою работу плавучий причал для судов. Предполагается, что в приморский город будут прибывать не только мелкие корабли, но и большие круизные лайнеры.

Навигацию планируется начать в апреле-мае 2023 года. Таганрожцам и гостям города будут предоставлены разные маршруты - Крым, Азов и Керчь.

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В сентябре здесь уже прошла тестовая швартовка теплохода.