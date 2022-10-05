На Ростовской АЭС открылась выставка картин донских художников, посвященная атомной энергетике

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Это этюды и готовые картины, выполненные мастерами кисти на пленэрах, организованных атомной станцией в живописных окрестностях атомного гиганта. Арт-проект «Атомная энергетика – глазами художников» посвящен 30-летию Концерна «Росэнергоатом».

В течение лета художники выезжали «на натуру», писали пейзажи в районе атомной станции и саму АЭС – в золотых колосьях хлеба, цветочных полянах и легких облаках на фоне чистого неба и через полотно синей глади Цимлянского водохранилища. Теперь эти работы собраны в выставку и ждут показа.

Экспозиция подобрана по итогам двух пленэров, в которых приняли участие более 20 художников. Работы выполнены в разных техниках — масло и акварель, пастель и графика. Самому опытному мастеру — 85 лет, самому молодому — 16.

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

На первый закрытый показ пригласили самих авторов работ, их коллег из Союза художников Волгодонска, учеников и педагогов художественных школ, журналистов, руководство города и атомной станции.

- Я благодарен Союзу художников Волгодонска и самим художникам за то, что они приняли наше приглашение поучаствовать в таком неожиданном проекте — пленэр на площадках с видами на атомную станцию. И получилось очень органично - индустриальный атомный гигант гармонично вписался в донские пейзажи, дополнив картину новыми красками, энергией и особым настроением. Это красиво и очень талантливо. Я уверен, выставка понравится горожанам, - отметил заместитель директора по персоналу Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Руководитель Союза художников Волгодонска и один из инициаторов проекта Александр Тучин поблагодарил Ростовскую АЭС за организацию пленэров и поддержку изобразительного искусства в Волгодонске. Он отметил, что помощь атомщиков расширяет возможности художников, делает их труд востребованным, предоставляет новые темы для творчества.

- Ростовская АЭС — это не просто сильный товарищ, рядом с которым ты уверенно смотришь в будущее. Это партнер, у которого есть душа, есть уважение к городу, его культурным традициям и ценностям и тонкое чувство прекрасного. Атомщики активно поддерживают не только экономику и социальную сферу, но и арт-проекты, помогают раскрываться талантам. Я уверен, что эта выставка покажет не только таланты больших мастеров, но и откроет новые — тех, кто только берется за кисть. Огромное спасибо атомщикам за организацию этого проекта, - отметил глава города - председатель Волгодонской городской Думы Сергей Ладанов.

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Участники арт-проекта получили благодарственные письма от директора Ростовской АЭС и подарки от организаторов.

После завершения выставки в информационном центре Ростовской АЭС экспозиция отправится на саму атомную станцию, где с ней смогут познакомиться работники предприятия.