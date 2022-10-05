В Ростове участника дела об аксайских рынках приговорили к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы

В Ростове осудили члена ОПГ по делу об аксайских рынках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону по делу об аксайских рынках осудили одного из членов организованной преступной группировки. Приговор был оглашен в Пролетарском районном суде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В суде было установлено, что обвиняемый действительно был членом преступной групировки, которая с 2000 по 2021 года смогла незаконно заполучить девять земельных участков. Все они находились в Аксайском районе, а общая площадь их составила 34,8 гектара.

За время своей преступной деятельности группировка смогла заработать 398,7 миллиона рублей. Обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся.

- Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - отмечается в сообщении.

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Речь идет о 37 участках земли.