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Общество6 октября 2022 4:36

В ростовском зоопарке поселились бородатые мартышки Бразза

Животные прибыли из новосибирского зоопарка
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В ростовском зоопарке поселились бородатые мартышки Бразза. Фото: ростовский зоопарк.

В ростовском зоопарке поселились бородатые мартышки Бразза. Фото: ростовский зоопарк.

В ростовском зоопарке появились новые обитатели. Это экзотические мартышки Бразза. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Животные прибыли в донскую столицу в конце сентября в качестве подарка на 95-летие от новосибирского зоопарка. Раньше эти мартышки никогда не содержались в донском зоосаде.

Эти обезьяны являются обитателями Центральной Африки. Свое название они получили в честь французского путешественника. Особенностью этих мартышек является яркий и весьма необычный окрас. У них темно-серая шесть, черные лапы и хвост, лоб оранжевый, а на мордочке имеется белая шерсть, которая напоминает усы и бороду.

- Группа из пяти особей уже освоилась в новом доме. Характер у мартышек спокойный и дружелюбный. За такое короткое время они уже успели привыкнуть и подружиться с нашими сотрудниками, - отметили в зоопарке.

Посетители уже могут полюбоваться на новых обитателей зоопарка. Они находятся во всесезонной экспозиции напротив террариума.

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