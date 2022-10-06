В Ростовской области температура ночью упадет до нулевой отметки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области ожидается похолодание. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Так, в четверг, 6 октября, в донской столице температура воздуха в дневные часы поднимется до отметки в +18 градусов. Погода за окном будет облачной и пасмурной, но несмотря на это, осадков не ожидается.

В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметки в +8 градусов. На улице по-прежнему будет стоять переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с северо-западной стороны со скоростью два метра в секунду.

Утром по Ростовской области есть вероятность возникновения тумана, местами может пройти умеренный дождь. Днем в регионе будет прохладно - +13...+18 градусов, а ночью в некоторых районах и вовсе может упасть до нуля градусов.

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Стала известна обновленная информация о погоде в донской столице.