В Новочеркасске иномарка сбила пешехода. Фото: ГИБДД по РО.

В Новочеркасске пешеход пострадал под колесами автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 5 октября, около половины пятого вечера в районе дома №64 на проспекта Баклановском. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Kia Rio поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу 42-летнему пешеходу, который также переходил дорогу на зеленый свет, и сбил его.

В результате аварии мужчина получил травмы, медики оказали ему единоразовую помощь и отпустили домой.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Пострадавший был госпитализирован.