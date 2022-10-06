В Новочеркасске иномарка сбила пешехода. Фото: ГИБДД по РО.
В Новочеркасске пешеход пострадал под колесами автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в среду, 5 октября, около половины пятого вечера в районе дома №64 на проспекта Баклановском. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Kia Rio поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу 42-летнему пешеходу, который также переходил дорогу на зеленый свет, и сбил его.
В результате аварии мужчина получил травмы, медики оказали ему единоразовую помощь и отпустили домой.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.
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