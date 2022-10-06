Что говорят ростовчане о возможном подорожании проезда по платным участкам М-4 «Дон»

Проезд может подорожать с 3 до 5 рублей за километр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчане без радости встретили новость о предложении Минтранса РФ поднять плату за проезд по платным участкам федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Подписчики «КП — Ростов-на-Дону» ВКонтакте активно комментируют эту новость.

- За год уже два раза подняли - куда еще? - негодует читатель.

- Платная трасса между Краснодаром и Ростовом: скорость 90 километров в час, а местами 70 с интересными уточнениями - снижение скорости из-за плохой дороги и камеры. Ямки, латки, и это на платной трассе! - удивляется другой подписчик.

- Правильно! Давно надо поднять, а то считай бесплатно ездим! - иронизирует третий.

По предложенному проекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов, стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за километр.

Напомним, единственный платный участок на трассе М-4 «Дон» работает в Ростовской области от села Самарское до границы с Краснодарским краем. Длина его составляет 28 километров.

Повышение цен объясняется удорожанием себестоимости строительства дорог и приводят в пример новые участки, например, на М-12 «Москва — Казань», где предлагается поднять цену за проезд с 5 до 8 рублей за километр.

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