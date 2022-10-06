В Ростовской области осудили главного технолога «Комбината «Каменский»

Итоговые слушания по делу состоялись в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Приговор после гибели 7 рабочих получил главный технолог «Комбината «Каменский». Итоговое заседание по уголовному делу состоялось вчера, 5 октября. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Известно, что мужчина получил срок по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, ЧП на химическом предприятии в Каменске-Шахтинском произошло в июле 2021 года. Тогда при пожаре в одном из цехов несколько работников получили серьезные ожоги, у пострадавших было повреждено около 80 и 100% кожного покрова. Медики сделали все возможное, но у шансов выжить у людей было крайне мало. Известно, что семьям погибших предприятие выплатило компенсации на сумму в 93 млн рублей.

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