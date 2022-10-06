Доля нелегального табака в Ростовской области составила 40%

Рост «серой» продукции также зафиксировали на Кубани и в Ставропольском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2022 года доля контрафактного табака в Ростовской области составила 40%. Об этом на конференции в издании «Коммерсантъ Юг» сообщил заместитель директора департамента Минпромторга России Владислав Заславский.

Эксперт отметил, что количество нелегальной табачной продукции на Дону возросло по сравнению с прошлым годом. Тогда показатель находился на уровне 37,5%.

Рост также зафиксировали на Кубани (с 10,4% до 14,4%) и в Ставропольском крае (с 17,5% до 17,7%). При этом наличие «серых» товаров резко снизилось в Севастополе (с 12,5% до 3,5%) и Республике Крым (с 14,4 % до 8,2%).

Добавим, доля подобного контрафакта на территории всей России по итогам 9 месяцев оказалась на 28% меньше, чем в 2019 году.

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