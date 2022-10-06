Суд Новочеркасска обязал властей отремонтировать памятник казакам Подтелкову и Кривошлыкову

Памятник красным казак отремонтируют в Новочеркасске. Фото: сайт Управления культуры Ростова.

Новочеркасский городской суд Ростовской области 4 октября удовлетворил исковое требование городской прокуратуры об устранении нарушения законодательства об охране памятников культуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Как уточняется, иск был подан прокурором Новочеркасска к администрации города. В этом деле городское Управление культуры выступало в роли третьего лица. В результате суд обязал городскую администрацию в течение шести месяцев после вступления в силу решения суда провести работы по сохранению и ремонту установленного на Троицкой площади Новочеркасска памятка Федору Подтелкову и Михаилу Кривошлыкову, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Управление культуры должно будет устранить трещины и биопоражения, которые появились на скульптурной группе, стилобате и пьедестале. Поросль на пьедестале тоже должна быть ликвидирована.

Профинансировать указанные в решении суда ремонтные работы новочеркасское Управление культуры должно в течение двух месяцев со вступления решения суда в силу.

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