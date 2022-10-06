Первый суперинтенсивный ореховый сад вырастят в Ростовской области

Новыми зелеными насаждениями собираются занять около 300 га Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменском районе Ростовской области высадят первый суперинтенсивный ореховый сад с капельным орошением. Инвестиционное соглашение по будущему озеленению закрепили на агропромышленной выставке «Золотая осень - 2022». Об этом сообщили донские власти.

- Проект планируют выполнить до 2030 года. Объем инвестиций составит 1,03 млрд рублей, - рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Добавим, новыми зелеными насаждениями собираются занять около 300 га. Работы в этом направлении уже начали. Сейчас специалисты готовят для посадки участок в 44 га.

Ранее приобрели все необходимое, в том числе сельхозмашины и навесное оборудование. Также были смонтированы линии электропередач, оформили документы на подключение электричества. Инвестор потратил на эти цели почти 39 млн рублей.

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