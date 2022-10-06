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Общество6 октября 2022 10:07

8 октября жители Ростова присоединятся к общеобластному субботнику

Каждый желающий сможет внести свою лепту в благоустройство донской столицы
Ангелина СКИБА
Масштабная уборка состоится в разных районах города

Масштабная уборка состоится в разных районах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 октября Ростов-на-Дону присоединится к общеобластному субботнику. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Каждый желающий сможет внести свою лепту в благоустройство донской столицы: приглашаем к участию в генеральной осенней уборке всех неравнодушных жителей нашего города, предприятия, организации, общественные и волонтерские движения, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, масштабная уборка состоится в разных районах города. Так, например, участники акции приведут в порядок водоохранную зону реки Темерник, участок Кумженской рощи, улицу Левобережную, парк Димитриевский и Зеленый остров. Более подробный список можно найти на сайте городской администрации.

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