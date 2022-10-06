Моллюски Таганрогского залива сменили место обитания из-за растущей солености

Солоноватоводные и пресноводные виды, например, монодакна и речная дрейссена, стали отмечаться значительно восточнее, ближе к дельте Дона. Фото: ЮНЦ РАН

В Таганрогском заливе из-за высокого уровня солености моллюски сменили места обитания. Об этом рассказал в своем исследовании старший лаборант ЮНЦ РАН, гидробиолог Аветис Оганесян.

По словам ученого, повышение уровня солености залива привело к изменениям в распределении моллюсков по территории водоема. Солоноватоводные и пресноводные виды, например, монодакна и речная дрейссена, стали отмечаться значительно восточнее, ближе к дельте Дона.

- В то же время активно осваивают западные и центральные части залива двустворчатые, являющиеся типичными представителями морской фауны, приспособленными к высокому оптимуму солёности: анадара, песчаная мия и черноморская мидия. Из-за расширения ареала данных крупных видов наибольшая численность и биомасса моллюсков характерна для запада Таганрогского залива, - рассказал Аветис Оганесян.

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