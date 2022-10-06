Эффективными методами борьбы со стрессом поделился с ростовчанами врач

Простая дыхательная практика поможет справиться с волнением без таблетки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как быстро перестать волноваться, рассказал NEWS.ru главный врач Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф. А. Усольцева Антон Масякин. Он назвал несколько действенных техник.

Самым простым вариантом, по словам врача, станет глубокий вдох носом, счет до пяти, пока легкие наполняются кислородом и раздувается живот, а после еще более глубокий выдох ртом со счетом до шести и выталкиванием брюшными мышцами воздуха.

- Важно, чтобы выдох занимал больше времени, чем вдох. Повторите 9–10 раз, мысленно представляя, как воздух попадает в ваши легкие и покидает их, - инструктирует психиатр. - Кислород, поступая в мозг, дает возможность ему эффективно работать, а значит, вы будете спокойнее воспринимать ситуацию и логически мыслить.

Другое действенное упражнение — дыхание с чередованием ноздрей. Нужно удобно сесть и держать спину прямо. Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдыхать правой ноздрей, прикрывая левую, и затем выдыхать левой.

- Следом вдыхайте той же ноздрей, через которую только что выдохнули, и выдыхайте через правую ноздрю, - объясняет врач. - Дышите так 5–10 минут. Можно представлять, как выдыхаете из себя все тревоги и волнения, а вдыхаете спокойствие.

Кроме того, психиатр рекомендует при волнении переключить внимание на какой-то предмет и внимательно рассмотреть его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меньше новостей и больше дел: психолог рассказала, как ростовчане справляются со стрессом и что из этого точно нельзя делать

Запросы жителей Ростова, обращающихся за помощью к специалистам, изменились (подробнее)