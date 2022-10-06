Увеличение доходной части бюджета обсудили в Заксобрании Ростовской области

Расходы на соцсферу теперь собираются увеличить на 5,7 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области обсудили изменения параметров областного бюджета. В том числе говорили об увеличении доходной части, которую собираются направить на поддержку социальной сферы.

- В общей структуре доля расходов на социальную сферу теперь увеличится на 5,7 млрд. рублей и составит 65,8% регионального бюджета. Это произошло, в том числе, за счет роста собственных доходов бюджета. В 2022 году сделан акцент на социальные вопросы. Речь идет о поддержке граждан по самым разным направлениям, - сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания Дона - председатель комитета по бюджету Андрей Хаоченко.

Рост бюджета произошел после увеличения налоговых и неналоговых отчислений, а также благодаря безвозмездным поступлениям из федерального бюджета.

Добавим, с учетом предлагаемых изменений доходы региональной казны в 2022 году составят 277,4 млрд рублей, расходы - 297,7 млрд рублей, дефицит - 20,3 млрд рублей.

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