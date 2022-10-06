Бренды H&M и Zara в торговых центрах заменяют дорогой одеждой из Турции

Одежда, по удачным лекалам еще останется на интернет-барахолках. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Товары шведского бренда одежды H&M и испанского Zara, ушедшие из России, дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами в том числе и в Ростове. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на собственный источник. Среди них немало турецких марок, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx, магазины которого пять лет назад закрылись в России из-за нерентабельности.

- Но из-за того, что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx — на 20–25%, Ketroy — на 35%, а Perspective — на 20%. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу, — сказал собеседник портала.

По его словам, больше всего сейчас ввозят одежду для всех погодных условий турецких марок, потому что Турция использует большие производственные мощности и близость центральных регионов нашей страны. Поэтому, по словам источника издания, большинство оставленных ушедшими компаниями площадей в торговых центрах заняли новые бренды.

- В небольших объемах вещи ушедших марок дистрибьюторы еще продают. Уже не в фирменных бутиках, а в мультибрендовых аутлетах. Например, коллекции, что раньше продавали в Европе, но не у нас. Например, Calvin Klein по прежним ценам, - утверждает источник.

Но, констатирует он, несмотря на приход новых брендов, от 30 процентов до половины площадей многих торговых центов остаются пустыми.

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