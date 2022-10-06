Более 3,5 тысяч заемщиков получили в ВТБ финансирование по госпрограмме автокредитования Фото: Андрей МИРЕЙКО

За время действия госпрограммы автокредитования ВТБ предоставил финансирование более 3,5 тысячи заемщиков. Общий объем льготных сделок в банке составил свыше 2,3 млрд рублей.

По условиям госпрограммы, клиенты могут приобрести со скидкой машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей со скидкой.

Воспользоваться льготными условиями могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, заемщики, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Госпрограмма также распространяется на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).

Приобрести с господдержкой возможно такие марки, как Haval, Lada, УАЗ и ГАЗ.

- Включение в периметр льготной программы марки Haval позволило охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать клиентов, планирующих купить новое транспортное средство. За первую неделю работы по новым условиям госпрограммы ВТБ получил на покупку таких машин около 400 заявок почти на 480 млн рублей, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Подать заявку на автокредит ВТБ с господдержкой клиенты могут в любом автосалоне, реализующем указанные транспортные средства. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам восьми месяцев 2022 года заемщики провели в банке свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.