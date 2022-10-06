В Таганроге планируют обновить еще 10 участков дорог

Капитальный ремонт собираются провести в 2023 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области продолжают обновление Таганрога. По данным местных властей, в 2023 году в черте города планируют капитально отремонтировать 10 участков дорог.
Так, привести в порядок планируют следующие отрезки пути:
- Москатова от Бакинской до Ленина
- Мариупольское Шоссе от Ломоносова до Мариупольского Шоссе 5-1
- Дуровский спуск между улицей Шевченко и обрывом
- переулок Красный от Розы Люксембург до Октябрьской
- Большая Лиманная от переулка Вечность до переулка Центрального
- переулок Тургеневский от Шевченко до Греческой
- Большая Бульварная от Седова до Химической
- Александровская от Некрасовского до 19 переулка
- Ломакина между переулком Донской и переулком Колхозный
- Сергея Шило от дома № 200 до Чехова
Добавим, эти работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Цель - повышение качества жизни населения.
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