В Таганроге планируют обновить еще 10 участков дорог

Капитальный ремонт собираются провести в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области продолжают обновление Таганрога. По данным местных властей, в 2023 году в черте города планируют капитально отремонтировать 10 участков дорог.

Так, привести в порядок планируют следующие отрезки пути:

- Москатова от Бакинской до Ленина

- Мариупольское Шоссе от Ломоносова до Мариупольского Шоссе 5-1

- Дуровский спуск между улицей Шевченко и обрывом

- переулок Красный от Розы Люксембург до Октябрьской

- Большая Лиманная от переулка Вечность до переулка Центрального

- переулок Тургеневский от Шевченко до Греческой

- Большая Бульварная от Седова до Химической

- Александровская от Некрасовского до 19 переулка

- Ломакина между переулком Донской и переулком Колхозный

- Сергея Шило от дома № 200 до Чехова

Добавим, эти работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Цель - повышение качества жизни населения.

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