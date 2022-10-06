Ростовские власти запретят горожанам выгуливать животных в парках

Выгуливать домашних любимцев можно на специальных площадках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону запретят жителям выгуливать животных в парках. Проект постановления опубликовали на сайте городской администрации.

Если он будет принят, то владельцев собак будут штрафовать за выгул четвероногих на спортивных и детских площадках, в городских парках, местах массового отдыха. Также будет недопустим выгул собак на территории школ, больниц, возле объектов культуры и площадях.

Выгуливать домашних любимцев можно на специальных площадках. На территории Ростова есть 12 таких площадок. Они находятся в парках Осеннем, Октября, Краснеченко, Собино, Островского, «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», парк на Комсомольской площади; скверы Дортмунда, Комсомольский; территория по улице Вересаева, на пересечении Бабушкина и Стачки, Добровольского и Комарова.

Также собак можно выгуливать на собственных территориях или, где не так много людей. При этом, хозяева должны следить за питомцев и в случае чего быть готовым убирать за любимцем экскременты. Крупных собак можно выгуливать только в наморднике и на поводке. Детям до 14 лет с крупными породами выгул запрещен. Запрет также действует и на посещение с животными магазинов, заведений общепита, если они этого не предусматривают.

За нарушение требований горожанам грозит административный протокол и штраф до пяти тысяч рублей штрафа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области спасатели провели целую операцию по вызволению собаки, застрявшей под аварийной постройкой

Хозяева не могли помочь питомцу, и любимица могла погибнуть

(Подробности)