Уровень воды в Цимлянском водохранилище превысил рекорд 2019 года

Сброс из водохранилища оказался меньше, чем был ранее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области уровень воды в Цимлянском водохранилище превысил рекордные показатели 2019 года. Об этом сообщил начальник волгодонского управления по делам ГО и ЧС Олег Растегаев.

По словам главы ведомства, на 30 сентября зарегистрировали 32,85 метра по балтийской системе. Приток воды составлял 333 кубометра в секунду, в то время как год назад сообщали о 216 кубометрах в секунду. При этом сброс из хранилища оказался меньше, чем был ранее.

Как выяснили журналисты «КП - Ростов-на-Дону», на 6 октября цифры не претерпели резких изменений. Вода сегодня должна была достигнуть отметки в 32,88 метра, а скорость притока составить 263 кубометра в секунду. Это следует из отчета оперативного дежурного Донского бассейнового водного управления.

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