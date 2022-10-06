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Общество6 октября 2022 12:36

Осенняя посевная кампания Ростовской области подошла к «экватору»

Полевые работы сейчас в самом разгаре
Ангелина СКИБА
Погода не мешает севу озимых

Погода не мешает севу озимых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Ростовской области засеяли уже более 1 млн 380 тысяч га территории. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Озимыми культурами заняли уже 1 млн 380 тысяч га. Это почти 50% от запланированных площадей. Всего по региону должны засеять около 2,8 млн га, - рассказал Виктор Гончаров.

Чиновник добавил, что периодические осадки хорошо влияют на вегетацию растений. Погода сейчас не мешает полевым работам.

Добавим, «экватора» на Дону достигла также уборка масличных культур, их урожай на сегодня составил 986 тысяч тонн.

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