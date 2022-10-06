В Ростовской области собирают вещи для беженцев во время акции «Дари тепло»

Всего в Центр поступило более 12 тысяч обращений от жителей Донбасса. Фото: Мария ГИЧЕНКО

В четверг, 6 октября, в храмах Ростовской области проходит ежегодная благотворительная акция «Дари тепло». Ее цель – собрать вещи для попавших в беду людей. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Ростовской епархии.

- Сейчас акция очень востребована, так как в наш регион продолжают прибывать беженцы, которые нуждаются в одеялах, пледах, верхней одежде, обуви и многом другом, — подчеркнул руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии иерей Евгений Осяк.

Напомним, с начала спецоперации Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии начал выдавать беженцам продуктовые наборы, детское питание, бытовую химию, средства гигиены, постельное белье, одежду, обувь, канцелярские принадлежности, средства по уходу за больными и людьми с инвалидностью .

Всего в Центр поступило более 12 тысяч обращений от жителей Донбасса — каждое от семей до пяти человек. Сейчас больше всего люди остро нуждаются в теплых вещах.

Предложить помощь или обратиться за ней можно по бесплатному номеру православной службы помощи «Милосердие-на-Дону», указанному ниже.

АЛЛО!

Православная служба помощи «Милосердие-на-Дону» - 8-800-775-81-30.

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