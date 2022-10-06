В Таганроге водитель сбил пешехода, который сидел на дороге

Мужчина попал под колеса иномарки на улице Чехова Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге водительсбил пешехода, который сидел прямо на проезжей части. Пострадавший в итоге получил травмы и погиб на месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что трагедия произошла на улице Чехова около 23 часов 5 октября. По всей видимости, 18-летний водитель автомобиля Lada Granta не успел вовремя заметить человека в темноте.

Детали случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции. Специалистам предстоит выяснить, почему пешеход вдруг решил сесть на землю. Также будут учитывать скорость машины, освещенность улицы и другие сопутствующие обстоятельства.

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