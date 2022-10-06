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Происшествия6 октября 2022 13:00

В Таганроге водитель сбил пешехода, который сидел на дороге

Сейчас обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Мужчина попал под колеса иномарки на улице Чехова

Мужчина попал под колеса иномарки на улице Чехова

Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге водительсбил пешехода, который сидел прямо на проезжей части. Пострадавший в итоге получил травмы и погиб на месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что трагедия произошла на улице Чехова около 23 часов 5 октября. По всей видимости, 18-летний водитель автомобиля Lada Granta не успел вовремя заметить человека в темноте.

Детали случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции. Специалистам предстоит выяснить, почему пешеход вдруг решил сесть на землю. Также будут учитывать скорость машины, освещенность улицы и другие сопутствующие обстоятельства.

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