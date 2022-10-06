Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 14:32

Благоустройство Пушкинской набережной планируют завершить к сентябрю 2023 года

К этому моменту в городе провели ряд других, не менее значимых, обновлений
Ангелина СКИБА
Обновление набережной проведут на площади в 3,5 га

Обновление набережной проведут на площади в 3,5 га

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области полностью выполнили первоочередные задачи по комплексному развитию Таганрога. Благоустройство в рамках повышения туристического потенциала города планируют завершить до 2030 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Скрябин.

- Работы ведутся в два этапа по утвержденной дорожной карте, которая рассчитана до 2030 года. Документ включает более 220 мероприятий на общую сумму более 65 млрд рублей, - рассказал Александр Скрябин.

Чиновник отметил, что в приморском городе уже модернизировали трамвайную сеть, смонтировали 101 остановку, ввели в эксплуатацию 8 подстанций. Было отремонтировано два въезда, заменили 17,5 км дорог, выполнили первый этап проекта «Чистое небо», и это далеко не все работы, которые провели к этому моменту.

Добавим, по словам сити-менеджера Михаила Солоницина, в числе других обновлений ожидается благоустройство центральной части Пушкинской набережной. Эту работу должны завершить уже к сентябрю 2023 года. Реконструкция коснется площади в 3,5 га, а стоимость работ составит 400 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моллюски Таганрогского залива сменили место обитания из-за растущей солености

Однако на их местах осваиваются другие обитатели (подробности)