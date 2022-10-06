Благоустройство Пушкинской набережной планируют завершить к сентябрю 2023 года

Обновление набережной проведут на площади в 3,5 га Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области полностью выполнили первоочередные задачи по комплексному развитию Таганрога. Благоустройство в рамках повышения туристического потенциала города планируют завершить до 2030 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Скрябин.

- Работы ведутся в два этапа по утвержденной дорожной карте, которая рассчитана до 2030 года. Документ включает более 220 мероприятий на общую сумму более 65 млрд рублей, - рассказал Александр Скрябин.

Чиновник отметил, что в приморском городе уже модернизировали трамвайную сеть, смонтировали 101 остановку, ввели в эксплуатацию 8 подстанций. Было отремонтировано два въезда, заменили 17,5 км дорог, выполнили первый этап проекта «Чистое небо», и это далеко не все работы, которые провели к этому моменту.

Добавим, по словам сити-менеджера Михаила Солоницина, в числе других обновлений ожидается благоустройство центральной части Пушкинской набережной. Эту работу должны завершить уже к сентябрю 2023 года. Реконструкция коснется площади в 3,5 га, а стоимость работ составит 400 млн рублей.

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