Почти 7 тысяч детей из соседних регионов зачислили в школы и детсады Ростовской области

Школьников из соседних регионов продолжат принимать в образовательные учреждения Дона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 7 тысяч детей из соседних регионов были зачислены в школы и детские сады Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- С первых дней специальной операции регион принимает детей из Донбасса, затем к ним присоединились и ребята из Херсонской и Запорожской областей. Мы продолжим эту работу. Еще активнее будем принимать воспитанников в своих учреждениях, - написал Василий Голубев.

Донской глава добавил, что в ближайшее время в Ростовской области ожидается прибытие новых групп детей, их разместят за счет средств из федерального бюджета.

К слову, этим летом тысячи детей из сопредельных территорий также отдохнули в донских лагерях и приняли участие в тематических образовательных сменах на базе университетов.

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