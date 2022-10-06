В Ростовской области будут судить дончанку, которая пыталась выкупить бизнесмена за 4,5 миллиона рублей

В Новочеркасске местную жительницу осудят за посредничество во взяточничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 50-летней дончанки. Она обвиняется в совершении преступления по статье 291.1 УК РФ "Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в марте 2022 года женщина получила от представителя одной из компаний взятку в размере 4,5 миллиона рублей. Эти деньги она должна была передать правоохранителям, чтобы они изменили меру пресечения одному из подозреваемых по уголовному делу, а затем и вовсе закрыли бы его дело.

Но женщина была задержана сотрудниками ФСБ. Свою вину она полностью признала. Позже стало известно, что она уже была судима за присвоение чужого имущества и злоупотребление полномочиями.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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