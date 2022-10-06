На Донбасс из Ростовской области отправилось очередное пополнение из казаков-добровольцев

Перед отправкой казаки-добровольцы совершили молебен в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Очередной отряд казаков-добровольцев пополнил добровольческую бригаду «Дон», участвующую в специальной военной операции, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Перед отправкой казаки-добровольцы совершили молебен в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске. Во время церемонии прощания Василий Голубев поблагодарил добровольцев за верность казачьим традициям защищать Отечество.

- Во все времена казаков считали «оберегателями Земли Русской», - отметил глава региона. - Они всегда делали свой исторический выбор – служить России.

По словам губернатора, власти региона продолжают передавать в добровольческую бригаду «Дон» обмундирование, экипировку, продукты питания и медицинские препараты. По словам атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергея Бодряка, защита рубежей Отечества - историческая миссия казачества.

- Жители Донбасса ждут вас, - напутствовал атаман. - Больше 50 казаков казачьей бригады «Дон» награждены орденами Мужества. Провожаем вас в ратный поход и уверены, что вы выбрали верный путь защитников нашего великого Отечества.

Сразу после молебна воинам передали письма с пожеланиями здоровья, успехов и победы от кадетов казачьего кадетского корпуса, а общественные организации вручили казакам гуманитарную помощь и подарки.

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