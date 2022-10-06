В Ростовской области число заключенных браков за год увеличилось на 586. Фото: Андрей КАРА

В Ростовской области в 2022 году сыграли на 586 свадеб больше, чем в 2021. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления ЗАГС.

- По итогам 9 месяцев 2022 года количество зарегистрированных браков увеличилось, - отмечается в сообщении.

Только в сентябре были зарегистрированы 4 032 брака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нет белого платья, но больше чувств, любви и надежд: ЗАГС Батайска регистрирует рекордное количество семей во время частичной мобилизации.

О свадебном буме среди резервистов из Ростовской области рассказали в ЗАГСе Батайска.