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Общество6 октября 2022 18:19

В Ростовской области число заключенных браков за год увеличилось на 586

Только в сентябре было зарегистрировано более четырех тысяч браков
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области число заключенных браков за год увеличилось на 586.

В Ростовской области число заключенных браков за год увеличилось на 586.

Фото: Андрей КАРА

В Ростовской области в 2022 году сыграли на 586 свадеб больше, чем в 2021. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления ЗАГС.

- По итогам 9 месяцев 2022 года количество зарегистрированных браков увеличилось, - отмечается в сообщении.

Только в сентябре были зарегистрированы 4 032 брака.

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