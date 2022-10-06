В Ростовской области доходная часть бюджета увеличилась на 13,5 миллиарда рублей

В Ростовской области доходная часть бюджета возросла на 16%. Фото: Правительство РО

В Ростовской области в период с января по август 2022 года было зафиксировали возрастание собственных доходов бюджета. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 16%. Об этом рассказала заместитель губернатора - министр финансов Лилия Федотова на прошедшем заседании комитета по бюджету.

- С начала года сложилась положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета. Согласно данным УФНС налоговые и неналоговые доходы в 2022 году стали больше на 7,3 миллииарда рублей, Дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета в настоящему времени составляют 6,2 миллиарда рублей, - рассказала замгубернатора.

Что касается расходной части, то в ней были дополнительно учтены полтора миллиарда рублей для повышения зарплаты некоторым работникам бюджетной сферы. Кроме того, были предусмотрены расходы на удорожание работ и материалов для проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта. в целом эта сумма составила более миллиарда рублей на три года.

Резервный фонд донского правительства пополнили на 2,7 миллиарда рублей. Из него будут производиться единовременные выплаты мобилизованным дончанам. Такое решение принял глава региона Василий Голубев.

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