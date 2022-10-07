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Общество7 октября 2022 4:00

На строительство участка Западной хорды потратят более 1,3 миллиарда рублей

Средства выделят из областного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На строительство участка Западной хорды потратят более 1,3 миллиарда рублей.

На строительство участка Западной хорды потратят более 1,3 миллиарда рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области приступят к строительству участка Западной хорды. На эти нужды планируется потратить более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется строительством автомобильной дороги «Западная хорда» от трассы А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог" до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе).

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года.

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Территорию вдоль Западной хорды в Ростове-на-Дону могут застроить многоквартирными домами.

В создание новой трассы будет вкладываться и частный сектор.