На строительство участка Западной хорды потратят более 1,3 миллиарда рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области приступят к строительству участка Западной хорды. На эти нужды планируется потратить более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется строительством автомобильной дороги «Западная хорда» от трассы А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог" до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная - Западное шоссе).

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Территорию вдоль Западной хорды в Ростове-на-Дону могут застроить многоквартирными домами.

В создание новой трассы будет вкладываться и частный сектор.