Отключения света в Ростове-на-Дону 7 октября 2022 года: жители восьми улиц останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 7 октября 2022 года: в городе жителям восьми улиц предстоит остаться без электричества. Света не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В пятницу, 7 октября, с 9.00 до 13.00 света не будет на улице Таганрогская, 120, 120/1 и 120/2.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат по улицам Закруткина, 1–23 и 2–24, Мясникова, 21–39, Советская, 2–12, 13-я Линия, 12–32 и 5–27, 15-я Линия, 14–32 и 13–27, 17-я Линия, 1–25 и 2–24, а также 19-я Линия, 2–10.

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В нескольких районах Ростова запланировали отключить электричество.