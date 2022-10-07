В центре Ростова-на-Дону сгорело кафе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова загорелось кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 6 октября, около половины пятого вечера на улице Советской, 37. Как сообщили очевидцы, загорелось местное кафе, где продавали хинкали. К месту происшествия незамедлительно вызвали бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров помещения. К 16:48 возгорание удалось локализовать, а уже через четыре минуты огонь был уже полностью потушен. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причина его возникновения остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, а также они оценят причиненный ущерб.

- Для тушения пожара привлекались 15 человек личного состава и шесть единиц техники, - отмечается в сообщении.

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Пожарные к этой минуте уже ликвидировали открытое горение.